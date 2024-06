Kates Comeback: Royale Fans fiebern "Trooping the Colour"-Parade entgegen

Eigentlich hätten dieses Wochenende alle Augen auf dem englischen König liegen sollen. Ist sein diesjähriges Erscheinen bei der "Trooping the Colour"-Parade doch sein erster großer öffentlicher Auftritt seit der Krebsdiagnose. Doch dann kam Freitagabend der überraschende Post auf Instagram: Ein neues Foto von Prinzessin Catherine unter einem wuchtigen Baum, aufgenommen bei ihr zu Hause in Windsor. Im Begleittext teilte sie ihren ersten öffentlichen Auftritt im heurigen Jahr an.

Vorsichtig optimistisch

"Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende mit meiner Familie an der King's Birthday Parade teilzunehmen, und hoffe, dass ich im Laufe des Sommers einige öffentliche Auftritte wahrnehmen kann", schreibt sie in dem Post. Sie ergänzt, ein wenig vorsichtiger, dass sie "noch nicht über den Berg" ist. Sie mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der eine Chemotherapie durchmache, wohl wisse, gebe es dabei gute und schlechte Tage.