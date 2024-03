Ein neues Schreckensjahr für die Windsors

Spekulationen und Verschwörungsmythen

Fast zeitgleich wurde bei König Charles, 75, und seiner Schwiegertochter Catherine, 42, Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert (auch Sarah, die Herzogin von York, kämpft gegen die Krankheit). Die Prinzessin von Wales wandte sich mit einer emotionalen Videobotschaft an die Öffentlichkeit und setzte damit Spekulationen und Verschwörungsmythen ein Ende.

Viele Nutzer, die sich in den vergangenen Wochen am Rätselraten beteiligt hatten, plagen angesichts der Diagnose Schuldgefühle. So entschuldigte sich die US-Schauspielerin Blake Lively via Instagram für ein früheres Posting.

Andere fühlen sich in ihrer Kritik an der Palastkommunikation bestätigt: Hätte man früher klar kommuniziert, wären die bizarren Theorien gar nicht aufgekommen. Für noch mehr Unverständnis sorgt nun auch, dass sich Kate selbst für das Photoshop-Desaster von vor zwei Wochen entschuldigen musste. Denn da war bereits allen Beteiligten klar, dass sie an Krebs erkrankt ist.