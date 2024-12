Trumps neuer FBI-Chef: "Werden uns die Leute in den Medien vorknöpfen"

FBI-Chefs regieren mehr als doppelt so lange wie US-Präsidenten. Zehn Jahre läuft ihr Vertrag. Damit soll an der Spitze der wichtigsten inländischen Strafverfolgungsbehörde Kontinuität gewahrt und politische Unabhängigkeit gewährleistet bleiben.

Donald Trump hat schon in seiner ersten Präsidentschaft durch den Rauswurf von James Comey bewiesen, dass ihm Tradition egal ist. Vor Antritt seiner zweiten Amtszeit Ende Januar wiederholt sich das Schauspiel. Christopher Wray, 2017 von ihm selbst ernannt, muss bald gehen - oder er wird gegangen.

An seine Stelle will Trump, wie er am Samstag über sein digitales Sprachrohr Truth Social verkündete, mit Kash Patel einen ganz besonderen Loyalisten setzen.