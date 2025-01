Kneissl: Abkehr von russischem Gas "nicht nur Schuss ins Knie, sondern ins Herz"

Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneissl hat sich in ihrer russischen Wahlheimat wieder mal zu Wort gemeldet - und dabei kein gutes Haar an Westeuropa gelassen.

Die in Russland lebende 59-Jährige sprach in einem Interview mit dem Staatssender Rossija 24 über die wirtschaftliche Lage in der Europäischen Union.

Kneissl: "Das war nicht nur ein Schuss ins Knie, sondern auch in die Lunge und ins Herz"

Diese werde sich künftig, so prophezeit Kneissl, nur verschlechtern. Die Abkehr der EU-Staaten von russischen Energiequellen, in erster Linie dem Gas, habe einen Bumerang-Effekt ausgelöst, erklärte die ehemalige Ministerin auf FPÖ-Ticket. "Das war nicht nur ein Schuss ins Knie, sondern auch in die Lunge und ins Herz", befand sie.

"Die schwierige Wirtschaftslage in vielen EU-Ländern wird sich in den kommenden Jahren nur noch verschärfen", schätzte sie ein und verwies auf die steigende Inflation in den EU-Ländern. Aus ihrer Sicht sei diese auf den Verzicht auf Energieprodukte aus Russland zurückzuführen.