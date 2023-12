Karin Kneissl: Großes Lob für Putin

Nachdem sie zuletzt wiederholt im russischen Staatsfernsehen aufgetreten war, stellte sich Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl in St. Petersburg nun auch kritischen Fragen von BBC-Korrespondent Steve Rosenberg. Kneissl positionierte sich im am Donnerstag veröffentlichten Interview dabei als Riesenfan von Wladimir Putin, lobte die akademische Freiheit an der Petersburger Uni und betonte, dass in ihrem Umfeld bisher niemand von politischen Repressionen betroffen sei.

➤ Mehr lesen: Russland greift Ukraine erneut mit Marschflugkörpern und Kamikaze-Drohnen an

"Er (Putin, Anm.) ist der intelligenteste Gentleman, mit Betonung auf Gentleman, und ich habe einige getroffen", erklärte Kneissl. Sie verglich den russischen Präsidenten mit dem Idealbild eines "perfekten Gentleman", das die britische Schriftstellerin Jane Austen in ihrem Roman "Stolz und Vorurteil" im frühen 19. Jahrhundert gezeichnet hatte. Den Einwand des Journalisten, dass die von Putin angeordnete Invasion der Ukraine sowie eine Repressionswelle im Land kaum als Verhalten eines Gentleman à la Austen gelten dürften, quittierte die Ex-Politikerin mit einem Verweis auf die britischen Premierminister Tony Blair und David Cameron. Diese seien ebenso in militärische Handlungen etwa in Libyen und Syrien involviert gewesen seien. Eine explizite Verurteilung des russischen Aggressionskrieges gegen die Ukraine verweigerte sie.