Plant Putin einen Angriff auf die NATO?

Fast zwei Jahre ist es her, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Die Kämpfe dauern auch heute noch an - und das unter sehr schweren Bedingungen. Wie ist derzeit die Lage in der Ukraine und wie steht es um mögliche Friedensverhandlungen? Und: Hat Putin tatsächlich Ambitionen die NATO anzugreifen und wenn ja, wie würden die Chancen dafür stehen? Diese Fragen beantwortet Gerhard Mangott, Politikwissenschafter und Russland-Experte.