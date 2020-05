Faymann: "Österreich hält an Vermittlerrolle fest"

Österreich versucht sich weiter als Vermittler in der Ukraine-Krise. Nach dem Telefongespräch des Bundeskanzlers mit Russlands Präsident Putin und dem Besuch von Außenminister Sebastian Kurz in Kiew war jetzt erneut Kanzler Werner Faymann im diplomatischen Einsatz. In Kiew traf er mit Staatspräsident Petro Poroschenko und Premierminister Arseni Jazenjuk zusammen.

Faymann drängte erneut darauf, "alle Möglichkeiten des Dialogs" zu nützen. Auf keinen Fall aber dürfe man "die militärische Spirale in Gang setzen", wie es aus dem Bundeskanzleramt gegenüber dem KURIER nach dem Gespräch hieß. Österreich lehne jegliches Ansinnen anderer EU-Staaten, die Ukraine militärisch aufzurüsten, kategorisch ab.