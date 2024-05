Kanalinsel Jersey will Menschen Sterbehilfe ermöglichen

Auch anderorts wird über Sterbehilfe diskutiert

Bei einer Bürgerversammlung hatten sich 2021 mehr als drei Viertel dafür ausgesprochen, Sterbehilfe zu erlauben. Auch das Parlament stimmt grundsätzlich dafür. Bis das Vorhaben umgesetzt ist, dürfte es aber noch dauern. Die Annahme eines konkreten Gesetzes wird nicht vor Ende 2025 erwartet.

Anschließend ist mit einer Umsetzungsfrist von weiteren 18 Monaten zu rechnen. Das Gesetz dürfte also frühestens im Sommer 2027 in Kraft treten.

Jersey ist nicht der einzige Teil der britischen Inseln, in dem über Sterbehilfe diskutiert wird. Auch auf der Isle of Man in der Irischen See, ebenfalls ein Kronbesitz, sowie in Schottland werden derzeit ähnliche Gesetzesvorschläge diskutiert. Die britische Regierung will "die praktischen Auswirkungen der Gesetzgebung in benachbarten Gerichtsbarkeiten auf England und Wales" prüfen.

Oppositionsführer Keir Starmer, dessen Labour-Partei aktuellen Umfragen zufolge nach der kommenden Parlamentswahl die Regierung übernehmen könnte, hat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs Sterbehilfe zu legalisieren.