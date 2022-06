Die Republikaner machten sich Boudins Fehltritte schnell zunutze mit drastisch übertriebenen Statistiken, denn alles in allem ist San Francisco im Vergleich noch immer einer der sichersten Großstädte in den USA . Die Medien intonierten das Lied von der „gesetzlosen Stadt“, was das Gefühl verstärkte, Gangster, Drogenkranke und Obdachlose hätten am Golden Gate einen Freifahrtschein.

Da knüpft sich die Frage an: Wenn schon das linke San Francisco Versagen in der Inneren Sicherheit so knallhart bestraft wie im Falle Boudin, wie übel werden dann erst demokratische Amtsträger in weniger liberalen Gegenden des Landes bei nächster Gelegenheit untergehen?

In Los Angeles war die renommierte Kongress-Abgeordnete Karen Bass, eine Schwarze, als Bürgermeister-Kandidatin bei den Demokraten beinahe gesetzt, als ihr bei den Vorwahlen ein Law and Order Milliardär reingrätschte, der gerade erst von den Republikanern zu den Dems übergetreten war. Rick Caruso hat im November nun alle Chancen, die Partei-Etablierte zu verdrängen. Sein Credo: Mehr Polizei auf die Straße - Verbrecher hinter Gitter.

Im Weißen Haus ist die Botschaft aus Kalifornien angekommen. Präsident Joe Biden spricht von einem „klaren Signal“, dass Kriminalität und subjektives Sicherheitsempfinden im November bei den Zwischenwahlen im Kongress weit oben auf der Agenda der Wähler stehen werden. Rufe wie „Defund the Police“ (etwa: Nehmt der Polizei das Geld weg!), wie sie im Gefolge des Polizeimordes an dem Schwarzen George Floyd allerorten in seiner Partei laut wurden, werden voraussichtlich sehr bald verstummen.

Dirk Hautkapp, Washington