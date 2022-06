Hunter Biden auf Pornhub? Russland streut Sex-Fotos von Joe Bidens Sohn

Hunter Biden, der Sohn des amtierenden US-Präsidenten, hat beileibe keine weiße Weste. Er war wohl alkohol- und drogenabhängig, laut New York Times ermitteln Justiz, Steuerbehörde und FBI seit fast vier Jahren gegen ihn - wegen des Verdachts von Steuervergehen, der Geldwäsche und nicht deklarierter Lobby-Arbeit für andere Länder.

Für Moskau war er deshalb immer beliebte Zielscheibe. Im Wahlkampf wurde öffentlich, dass Biden junior zwischen 2014 bis 2019 beim ukrainischen Gas-Produzenten Burisma einen hoch dotierten Posten innehatte, zugleich aber sein Vater im Weißen Haus das Ukraine-Thema verantwortet hatte. Unvereinbar? Vermutlich - strafrechtlich blieb aber nichts hängen.

Witwen und Achtzehnjährige

Jetzt, inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hat Russland nun neue Enthüllungen über Hunter Biden ausgepackt. Mehrere Medien, darunter Putins Lieblingsblatt Komsomolskaja Prawda, berichten über über Fotos und Videos, die Joe Bidens Sohn angeblich bei der Plattform Pornhub hochgeladen haben soll: "Hunter Biden schreckte auch nicht davor zurück, sich selbst in Gesellschaft von Prostituierten zu filmen und solche Pornos auf seinem eigenen Konto auf einer der größten Pornoseiten der Welt zu veröffentlichen", ist dort zu lesen.

Er soll angeblich so viele Videos veröffentlicht haben, dass er sogar den Pornhub-Premiumstatus erlangte. Auch sein Suchverlauf sei voller Suchanfragen nach Pornovideos. "Hunter Bidens sexuelle Fantasien basieren, wie sich herausstellt, auf drei Typen - Witwen, Achtzehnjährige und Sex auf Kokain." Einsehbar sei dies alles auf Hunter Bidens Laptop, der ja schon im Wahlkampf für Schlagzeilen sorgte. Der war 2020 in einem Reparatur-Shop in Wilmington (Delaware) gelandet, und Trumps Lieblings-Boulevard-Postille New York Post berichtete über die Festplatte voller anzüglicher Videos.

Auch auf diversen Telegram-Kanälen werden - angebliche - Fotos von Hunter Biden in diversen sexuellen Posen herumgereicht. Ob sie echt sind, kann freilich nicht überprüft werden.