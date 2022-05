"Größenwahnsinnig": Trumps Ex-Sprecherin packt über Jared Kushner aus

Bevor im August seine Memoiren über die Zeit an der Seite seines erratischen Schwiegervaters im Weißen Haus erscheinen, hat sich Jared Kushner öffentliche Abstinenz auferlegt. Der einst wichtigste Berater des 2020 abgewählten US-Präsidenten taucht, anders als seine Frau Ivanka (Donald Trumps älteste Tochter), seit Monaten nicht mehr aus eigenem Antrieb in den Medien auf. Der 41-Jährige fühlte sich im Hintergrund ohnehin am wohlsten. Doch seit dieser Woche nötigt ihm ausgerechnet eine ehemalige prominente Mitstreiterin auf, aus der Deckung zu kommen.

Kellyanne Conway, Trumps früheres Sprachrohr, enge Vertraute und Allzweck-Beraterin, hat dem New Yorker Sohn eines zwischenzeitlich inhaftiert gewesenen Immobilien-Magnaten gerade ein gedrucktes Blutbad angedeihen lassen.

"Alternative Fakten"