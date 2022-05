Warum Trump plötzlich um 100 Millionen Dollar reicher ist

Wer im Frühjahr noch einmal bei Donald Trump absteigen will, muss sich sputen. Denn das vom ehemaligen US-Präsidenten geleaste Ex-Hauptpostamt im Herzen Washingtons, das der Immobilien-Tycoon mithilfe eines 170-Millionen-Dollar-Kredits der Deutschen Bank zum Fünf-Sterne-Hotel „Trump International Hotel Washington D. C.“ umgebaut hat, schließt voraussichtlich schon in der kommenden Woche seine Pforten. Ehe die Nobelherberge an der Pennsylvania Avenue, Hausnummer 1100, neuerlich umgebaut, unter dem Dach der Hilton-Gruppe als „Waldorf Astoria“ im Juni wieder eröffnen werden soll.

In der vierjährigen Amtszeit Trumps (2107-2021) war sein Hotel laut den Worten des führenden White House-Historikers Jon Meacham die steingewordene „Kommerzialisierung der amerikanischen Präsidentschaft“: Dutzende Minister, Senatoren, Kongress-Abgeordnete, Wirtschaftsbosse und Delegationen aus mehr als 30 Ländern stiegen für durchschnittlich 500 Dollar die Nacht in einem der 263 Zimmer ab. Und hinterließen an der „Benjamin“-Bar in der weitläufigen vor Plüsch und Bling-Bling strotzenden Lobby vier- bis fünfstellige Spesenrechnungen.