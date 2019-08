G7 in Trump-Hotel: "Ungeheuerliches Beispiel für Korruption“

Beim G7-Gipfel in Frankreich lobte Donald Trump nicht nur den Gastgeber Emmanuel Macron überschwänglich, sondern auch eine Immobilie. Zufällig seine eigene. Der US-Präsident will zum Gipfel der sieben größten Industrienationen im nächsten Jahr ins Trump National Doral Hotel in der Nähe von Miami einladen.

In den USA gehen die Wogen hoch. Weniger wegen Vorwürfen, dass es in dem 643-Zimmer-Hotelkomplex Bettwanzen gegeben habe, vielmehr wegen der Frage, wie Trumps Staatsamt mit seiner Rolle als Geschäftsmann und Anteilseigner der Trump Organization vereinbar sei. In Biarritz wirkte Trump phasenweise mehr wie ein Hoteldirektor als wie ein Staatsoberhaupt. In Superlativen sprach Trump über die tolle Lage des Golfhotels und dessen Konferenz- und Festsäle ("unter den besten in Florida").

Die US-Demokraten finden Trumps G7-Vorschlag alles andere als witzig. Ron Wyden, demokratischer Senator im Bundesstaat Oregon, schrieb auf Twitter: Sollte ein G7-Gipfel im National Doral Wirklichkeit werden, wäre das "eines der ungeheuerlichsten Beispiele für Korruption und Selbstbereicherung in einer Präsidentschaft, die voll davon war".