Juncker bricht Österreich-Urlaub für Operation ab

Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker musste sich kurzfristig einer dringenden Operation unterziehen. Ihm wurde in einem Spital in Luxemburg die Gallenblase entfernt, hieß es am Samstag aus der EU-Kommission. Der 64-Jährige musste seinen Österreich-Urlaub deshalb abkürzen. Für den Eingriff ist Juncker laut der deutschen Bild-Zeitung eilig in sein Heimatland geflogen worden.

Juncker steht seit 2014 an der Spitze der EU-Kommission. Sein Amt läuft Ende Oktober aus, dann wird die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) neue Kommissionspräsidentin werden. Juncker war zuvor auch jahrelang Eurogruppen-Chef und von 1995 bis 2013 Premierminister Luxemburgs.