Julia Nawalnaja: Viel mehr als nur seine Frau

Julia Nawalnaja könnte nun eine von ihnen werden. Die 44-Jährige steht, seit ihr Mann Alexej vergangenen Dienstag in einem international als Schauprozess angeprangerten Verfahren zu dreieinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt worden ist, noch mehr im Rampenlicht als zuvor. Das wird sich in nächster Zeit auch kaum ändern: Nawalny wird im Gefängnis kaum in der Art kommunizieren können, wie er es bisher so meisterhaft getan hat. Und keiner seiner Mitstreiter hat die Strahlkraft, die seine Frau hat.

Das liegt vor allem an ihrem Auftreten im Sommer. Am 21. August, einen Tag nach der Vergiftung ihres Mannes, stand Nawalnaja mit großer schwarzer Sonnenbrille vor dem Krankenhaus im sibirischen Omsk, wo man ihren Mann wegen einer „Stoffwechselstörung“ behandelte. „Sie weigern sich, uns Alexej zu geben. Sie verstecken etwas vor uns“, sagte sie, die bis dahin nur die stille Frau an dessen Seite gewesen war, stoisch in die Kameras. Dann veröffentlichte sie einen Brief, der direkt an Wladimir Putin gerichtet war. „Ich beantrage offiziell bei Ihnen die Erlaubnis, Alexej Nawalny nach Deutschland bringen zu dürfen“, schrieb sie – ohne Anrede, ohne Höflichkeitsfloskel. Nawalny bedankte sich dafür später öffentlich, kurz nachdem er aus dem Koma erwacht war. „Du hast mich gerettet, Julia.“