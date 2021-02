Wird aus Alexej Nawalny der russische Mandela?

Diese Erzählung verbreitet der Kreml ausführlich – über ihm nahe stehende Medien, die den überwältigenden Teil der Massenmedien stellen. Während unabhängige Medien den „Scheinprozess“ anprangern, wird Nawalny in staatsnahen Medien als perfider Straftäter beschrieben. Das erklärt auch, warum so viele Ältere den Oppositionellen ablehnen und Jüngere ihm folgen: Unabhängige Medien können fast nur im Netz publizieren, dort lesen wiederum Jüngere.

Das heißt freilich nicht, dass sich der Wind nicht langsam dreht. „Nawalnys Image hat sich von dem eines pro-westlichen Abenteuers zu einem Opfer der Ungerechtigkeit gewandelt“, so Tatjana Stojanova vom Thinktank R.Politics. Dadurch stößt er jetzt quer durch alle Altersschichten und Regionen auf mehr Zuspruch. Das wiederum bringt den Kreml in eine missliche Lage: Seit 20 Jahren sei Putin erstmals in Bedrängnis, sagt die Politologin.

Da die Verurteilung nur „der erste Teil der Saga“ war – am Freitag wartet der nächste Prozess auf Nawalny –, wird die Polarisierung der Gesellschaft massiver, prognostiziert sie. Die Konsequenzen? Seien unvorhersehbar. So unvorhersehbar, dass eine Wandlung vom einfachen Gefangenen in einen echten politischen Heilsbringer möglich scheint.