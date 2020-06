„Die Mutti“ kümmert sich um Jobs

Tatsächlich war der Berliner Jugendbeschäftigungsgipfel insofern ein Erfolg, als die Politiker über Lippenbekenntnisse hinaus in die Umsetzungsphase einstiegen. Faymann: „Es werden noch viele Schritte folgen müssen, aber der erste Schritt ist getan, und das ist erfreulich.“

Finanzierung In den Jahren 2014 und 2015 werden in Summe sechs Milliarden EU-Mittel für Jugendbeschäftigung freigemacht. Hinzu kommen Spezialprogramme der Europäischen Investitionsbank EIB und des Europäischen Investitionsfonds EIF. Die EIB soll Klein- und Mittelbetriebe mit zinsgünstigen Krediten und der EIF Jungunternehmer mit Mikrokrediten versorgen, um Arbeitsplätze zu schaffen.

AMS-Reform Die Arbeitsminister wollen das Arbeitsmarktservice in den EU-Staaten reformieren. Ziel laut Merkel: verbessertes Beratungsangebot und leistungsfähige Job-Vermittlung.

Duales System Der Schlüsselsatz für die Reform der Ausbildung im Berliner Beschluss lautet: „Die nationalen Ausbildungssysteme sollen zu möglichst betriebs­naher Qualifizierung weiter- entwickelt werden.“ Damit soll die Lehrlingsausbildung nach deutschem und österreichischem Muster erfolgen: teilweise im Betrieb, teilweise in der Schule („duales System“). Wer keinen betrieblichen Lehrplatz bekommt, soll in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte seine Ausbildung machen können.

In diesem Zusammenhang übt Faymann Kritik am britischen Premier David Cameron: „Er will Jugendliche nicht qualitativ hochwertig ausbilden, sondern für vier Monate in einen Workshop verräumen, um so die Arbeitslosenstatistik zu schönen.“ Faymann plädierte gestern in Berlin vehement dafür, das Geld nicht für „ Kosmetik“ auszugeben, sondern für qualitativ hochwertige Lehrplätze.

Beschlossen wurde am Dienstag auch, dass es „temporäre Lohnsubventionen“ geben kann, wenn Jugendliche beschäftigt werden.

Das ganze Programm enthält eine Vielzahl auch kleinerer Maßnahmen, etwa die Förderung von Arbeitsmigration in der EU und die Finanzierung von Praktika durch die EIB.