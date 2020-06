Juden in Europa haben Angst

Raya Kalenova ist Vizepräsidentin des European Jewish Congress. Im Interview spricht sie über den steigenden Antisemitismus in Europa und Angriffe gegen Juden.

KURIER: Im Mai starben bei einem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel vier Menschen, unlängst wurde ein jüdisches Paar bei Paris brutal überfallen (siehe Reportage). Tragische Einzelfälle oder Ausdruck eines beunruhigenden Trends?

Raya Kalenova: Wir können kaum von Einzelfällen sprechen, sie sind Teil eines größeren Trends: des stark steigenden Antisemitismus in Europa. In Frankreich, wo die größte jüdische Gemeinschaft Europas lebt, hat sich die Zahl der antisemitischen Übergriffe im letzten Jahr verdoppelt. Verdoppelt! 50 Prozent der rassistischen Übergriffe in Frankreich richten sich gegen Juden, obwohl sie weniger als ein Prozent der Bevölkerung stellen.

Was steckt Ihrer Meinung nach hinter dieser Entwicklung?

Die wirtschaftliche Situation ist ein großer Faktor. Die Geschichte wiederholt sich: Minderheiten müssen als erste für eine schlechte Wirtschaftslage zahlen, also spielt die Krise eine große Rolle.

Wie kann man darauf reagieren, außer mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen?

Wir müssen in ganz Europa die Wurzeln bekämpfen. Die Regierungen haben das in der Hand. Wir müssen in die Schulen gehen und aufklären. Wir müssen die Menschen erreichen: In ganz Europa sehen wir, dass wenn jüdische Gemeinschaften ihre Unsicherheit ausdrücken, ihnen ganz geringe Zahlen an Nicht-Juden zur Seite stehen. Die Politik, die Elite engagiert sich hier oftmals, aber wir würden gerne mehr Reaktion in der Bevölkerung sehen.

Als ich vor dem Anschlag das Jüdische Museum in Brüssel besuchte, war ich überrascht, dass es keine Sicherheitskontrolle gab. Mein Schluss war, dass es nicht notwendig sei.

Die Museumsleitung wollte einen Ort für Dialog schaffen, mit freiem Zugang für alle. Das Museum war die einzige jüdische Einrichtung in Brüssel ohne hohe Sicherheitsvorkehrungen. Für uns ist es traurige Gewissheit: Wir können nicht ohne höchste Sicherheitsmaßnahmen leben.

Wie wirkt sich das im Alltag aus?

Es ist unmöglich, eine jüdische Schule oder Synagoge ohne Sicherheitskontrolle zu betreten. Eltern können nicht zwischen öffentlicher, privater oder jüdischer Schule wählen – eine jüdische Schule ist der einzige Ort, wo sich jüdische Kinder sicher fühlen. Eine Hochzeit, ein Filmfestival – alles ist eine Frage der Sicherheit. Sie bekommen Anweisungen wie: ,Geh’ nicht beim Haupteingang raus‘, ,Steh’ nicht am Eingang‘, ,Nimm’ jenen Weg, nicht diesen‘ – so müssen Juden heute in Europa leben. Wir müssen das ändern, denn diese Art des Schutzes zwingt viele zu einem Getto-ähnlichen Leben. Und immer mehr Juden überlegen, Europa zu verlassen.

Die Krise mag ein großer Faktor sein, aber Studien zeigen einen langfristigen Anstieg von Antisemitismus in Europa.

Ja. Es begann vor etwa 15 Jahren. Es gibt viel Manipulation, die zu einer furchtbaren Aufhetzung gegen den jüdischen Staat führt. Oft vermischen die Menschen das: Sie fühlen Hass gegen den jüdischen Staat, der zu Hass gegen Juden wird. Der Überfall auf ein jüdisches Paar Anfang Dezember fand in einer bescheidenen Wohnung in einer bescheidenen Vorstadt von Paris statt – aber die Angreifer schrien, ,Ihr Juden seid reich, gebt uns euer Geld!‘.

Wie kann der Anstieg des Antisemitismus gestoppt werden?

Viel wird von den Regierungen und ihren Einstellungen abhängen. Es ist nicht nur eine Herausforderung für die jüdischen Gemeinschaften, sondern für alle Europäer. Auch, weil die Lehren aus der Geschichte nicht gezogen werden: Die Menschen wollen nicht zurückschauen, aber sie werden es tun müssen. Sonst werden nicht nur Juden den Preis dafür bezahlen müssen. Wir werden alle darum kämpfen müssen, unsere europäischen Werte zu bewahren.