Albright und Fischer - davor warnen die beiden Polit-Veteranen

Die Brosche, die sie heute trägt, ist eindeutig. Ein Globus, ein runder. Einer ohne Mauern und Gräben.

Madeleine Albright, die Grande Dame der US-Diplomatie, hat immer gerne durch ihre Broschen gesprochen. Heute, am Podium der neu nach Wien gezogenen Central European University (CEU), ist es auch so: "Mir machen die vielen Mauern Sorgen", sagt die ehemalige US-Außenministerin; Mauern, die gebaut würden – und auch solche in den Köpfen.

Es wirkt etwas bitter, dass sie das hier sagt und nicht in Budapest, von wo die CEU ja vertrieben wurde. Doch die ideologischen Mauern, von denen die 82-Jährige spricht, seien dort eben besonders hoch: " Ungarn ist das beste Beispiel vom Schlechtesten."