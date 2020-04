Johnsons portugiesischer Pfleger in Heimat als Held gefeiert

Es war nur eine kurze Videobotschaft des britischen Premiers Boris Johnson - doch sie machte den portugiesischen Krankenpfleger Luis Pitarma und dessen neuseeländische Kollegin Jenny McGee weltbekannt und den 29-Jährigen zum Helden in seinem Heimatland: "Sie standen 48 Stunden an meinem Bett, als die Dinge auch anders ausgehen hätten können", sagte der Regierungschef, der in der Vorwoche drei Tage lang auf der Intensivstation des St. Thomas Hospital in London verbringen musste.

Anruf des Staatspräsidenten

Das katapultierte Luis Pitarma nicht nur auf einige Titelseiten portugiesischer Medien, sogar Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa griff zum Hörer, um sich bei dem jungen Mann "persönlich" zu bedanken.