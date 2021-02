Johnson zur Corona-Krise: Nicht „den Fuß von der Kehle des Biests nehmen“

Nachdem das Land in der Vorwoche die Marke von 100.000 Corona-Toten überschreiten musste, diagnostizieren wissenschaftliche Berater der Regierung jetzt laut Medien eine „Stabilisierung“ der Lage in Großbritannien. Krankenhauseinweisungen seien bereits „deutlich rückläufig“. Am Sonntag wurden 21.088 Neuinfektionen gemeldet, was die Zahl für die vergangenen sieben Tage auf 169.714 brachte, eine Verringerung von 33 Prozent gegenüber der Vorwoche. Die 587 Toten ließen die Zahl der Vorwoche um fünf Prozent auf 8.219 fallen. In London sind Corona-Todesfälle in den vergangenen sieben Tagen gegenüber dem kürzlich verzeichneten Höhepunkt um fast ein Drittel, Neuinfektionen um zwei Drittel gesunken.