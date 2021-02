Captain Tom schwer an Covid erkrankt

Der 100 Jahre alte britische Rekordspendensammler Tom Moore ist schwer an Covid-19 erkrankt. Das teilte seine Tochter per Twitter mit. Ihr Vater sei mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden, in der vergangenen Woche sei er positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Er war bis heute zu Hause, brauchte aber zusätzliche Hilfe beim Atmen“, schrieb sie.

Moore hatte im vergangenen Jahr mit einem Spendenlauf an seinem Rollator knapp 32,8 Millionen britische Pfund (etwa 37 Millionen Euro) für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS in der Corona-Pandemie gesammelt. Queen Elizabeth II. hatte ihn daraufhin zum Ritter geschlagen.