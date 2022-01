Johnson kämpft mit Härte gegen Migranten ums politische Überleben

Gleichzeitig will er mit einer Reihe politischer Ankündigungen Gemüter in den eigenen Reihen beruhigen und, so die Times, Zweifler „an den alten Boris erinnern“, also den populistischen Haudegen, der die letzte Wahl überlegen gewann.

Fernsehgebühren

Auf diesem Zuckerbrot-Menü steht auch das Einfrieren der jährlichen BBC-Gebühren bei 190 Euro auf zwei Jahre und ihre Abschaffung 2027. Denn viele Tories kritisieren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oft und gerne.

Ebenfalls im Köcher hat Johnson laut Medien Ankündigungen zum Abbau des Rückstaus im Gesundheitswesen, dem Ende aller Corona-Restriktionen in England und seinem alten Wahlkampf-Slogan „Levelling Up“, also dem Ausgleich von Ungleichheiten im Land.