Johnson erhält 2,5 Millionen Pfund Vorschuss für Reden

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson macht nach seinem Ausscheiden aus der Downing Street weiter Kasse. Der 58-Jährige gab im Register für Nebeneinkünfte von Unterhaus-Abgeordneten an, dass er einen Vorschuss von fast 2,49 Millionen Pfund (2,8 Millionen Euro) für noch nicht gehaltene Reden bekommen habe. Das Geld sei über die Agentur Harry Walker in New York geflossen, die auch die früheren US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton betreut.