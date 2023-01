Boris Johnson erhält Spende in Höhe von einer Million Pfund - kommt er zurück?

Laut dem Bericht hatte der in Thailand ansässige Geschäftsmann Harborne in der Vergangenheit bereits sechs Millionen Pfund an die Brexit-Partei von Nigel Farage gespendet.

Aus dem Register geht auch hervor, dass Johnson im Dezember etwas mehr als 250.000 Pfund als Honorar für zwei Reden erhielt. Die Gesamtsumme seiner Einkünfte als Redner seit seinem Ausscheiden aus dem Amt des Regierungschefs im vergangenen September beläuft sich damit auf rund 1,2 Millionen Pfund.

Außerdem scheint er mietfrei ein Londoner Luxusanwesen des Unternehmerpaars Bamford zu nutzen. Im Register gibt Johnson an, dass ihm die Bamfords die Mietkosten von 10.000 Pfund monatlich spenden.