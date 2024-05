John Swinney zu neuem Chef der schottischen Regierungspartei ernannt

Der schottische Politikveteran John Swinney ist der neue Chef der schottischen Regierungspartei SNP und damit auf dem besten Weg ins Amt des Regional-Regierungschefs in Edinburgh. Er fühle sich "zutiefst geehrt, zum Vorsitzenden der SNP gewählt worden zu sein", erklärte der 60-Jährige am Montag im Onlinedienst X. Swinney war der einzige Kandidat für den Chefposten der schottischen Unabhängigkeitsbefürworter und hatte die SNP bereits in den Jahren 2000 bis 2004 geführt.