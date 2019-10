Johannes Hahn bei Anhörung im EU-Parlament: Kaum Zweifel

Doch die EU-Finanzen in den Griff zu bekommen könnte auch für den pragmatischen und in Brüssel angesehenen Johannes Hahn eine schwierige Aufgabe werden. Jüngste Entwicklungen üben Druck auf das EU-Budget aus. Leicht wird es nicht. Und die Zeit drängt. Ende 2020 soll der neue mehrjährige Finanzrahmen in Kraft treten. Doch der – möglicherweise harte – Brexit und die Ankündigung aus Washington, EU-Importe in die Vereinigten Staaten mit neuen Zöllen zu belegen, macht es nicht leichter.

Doch Hahn zeigte sich in der dreistündigen Fragestunde zuversichtlich. Er sagte den Fokus auf den Klimaschutz zu, um den sich viele der 25 Fragen drehten, sowie auf Strukturpolitik. Er versprach enge Zusammenarbeit mit dem EU-Parlament. Für seine Arbeit brauche er „gegenseitiges Vertrauen, Dialog und Offenheit“, dafür setze er sich ein. „Sie können stets auf mich zählen, sie haben ja gesehen, wie ich das in den letzten zehn Jahren gemacht habe“, sagt Hahn selbstbewusst.