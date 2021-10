Joe Bidens spirituelles Auftanken beim Papst

Der Papstbesuch ist nur einer von drei großen Programmpunkten auf Joe Bidens Europareise:

G-20-Gipfel

Am Samstag wird Biden in Rom auf die Vertreter der anderen 19 größten Wirtschaftsnationen der Welt treffen – und auf den wahrscheinlichen deutschen Kanzler in spe, Olaf Scholz

Glasgow

Am Sonntag geht es weiter zur UN-Klimakonferenz COP 26 in Glasgow. Hier steht der US-Präsident unter Druck, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. 20.000 Delegierte aus aller Welt werden dort zwei Wochen lang über den Klimawandel debattieren – Greta Thunberg will demonstrieren