Luftschlag in Syrien: Biden übt Vergeltung an Irak-Hisbollah

Der Iran und die pro-iranischen Milizen stehen in Syrien auf der Seite des Machthabers Baschar al-Assad und treiben im Irak die Destabilisierung des Landes voran. Das Ziel des Angriffs in der Nacht, die proiranischen Kataib Hisbollah, steht den iranischen Al Kuds-Brigaden. Sie werden für zahlreiche Angriffe auf US-Einrichtungen verantwortlich gemacht. Vor einem Jahr hatten die USA deren General Qassim Soleimani und den Kataib-Hisbollah-Gründer Abu Mahdi Al Muhandis mit einem gezielten Militärschlag auf dem Flughafen in Bagdad getötet.