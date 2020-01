Iran droht den USA: "Sie werden jahrelang büßen"

Auch die militärischen Verbündeten der USA in der Region machen sich Sorgen: Britische und italienische Soldaten fürchten um ihre Sicherheit. In Deutschland wurden Rufe laut, deutsche Soldaten aus dem kurdischen Norden des Irak abzuziehen.35 US-Stellungen in der Region sowie in der israelischen Stadt Tel Aviv lägen innerhalb der Reichweite iranischer Angriffsmöglichkeiten, drohte am Samstag ein iranischer General: Der Iran werde die Amerikaner bestrafen, wo immer sie erreichbar seien. Ein mögliches Ziel: „Die Straße von Hormus ist ein wichtiger Punkt für den Westen, und viele amerikanische Zerstörer und Kriegsschiffe passieren sie.“

Direkte Attacken auf die extrem wichtige Schifffahrtsstraße dürften aber auch die USA wiederum mit Militärschlägen beantworten. Einen offenen Krieg mit der Supermacht USA wird der Iran aber nicht riskieren.