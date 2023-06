Biden startet Kampagne für US-Präsidentenwahl

Die Republikaner "sind hinter Ihren Arbeitsplätzen her", warnte der Demokrat seine Zuhörer vor der Opposition. Die Auftritte des Präsidenten bei Gewerkschaftsveranstaltungen zeigen, für wie wichtig er die Arbeitnehmervertretungen für die angestrebte zweite Amtszeit hält. Biden wird von Gewerkschafts-Chefs als der gewerkschaftsfreundlichste Präsident in der Geschichte gelobt. So hat er die von seinem republikanischen Vorgänger Donald Trump eingeführte Abschwächung des Arbeitnehmerschutzes rückgängig gemacht.