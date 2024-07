Rückzug in Isolation: Wie Biden und sein Team die Entscheidung trafen

Zwei Tage später, am Mittwoch der vergangenen Woche, erkrankte Biden an Covid und musste sich damit länger als geplant im Ferienhaus isolieren. In dieser Zeit soll er seinen Stab gebeten haben, führende Demokraten anzurufen: Die ehemalige Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi , ihren Nachfolger Hakeem Jeffries und sogar Bidens langjährigen Vertrauten, Ex-Präsident Barack Obama .

Niemand von ihnen ließ sich darauf ein, Biden öffentlich das Vertrauen auszusprechen, was den Präsidenten tief getroffen haben soll. Er habe sich in diesen entscheidenden Tagen einsam und verraten gefühlt, heißt es, und gegenüber seinen Beratern von einem "orchestrierten Komplott" gesprochen. Vor allem von Obama habe er sich Unterstützung erhofft.

Ricchetti informierte sofort Bidens Chefstrategisten und langjährigen Redenschreiber Mike Donilon. Gemeinsam machten sich die beiden von Washington aus auf nach Delaware und kamen am Nachmittag in Rehoboth Beach an. Mit Mund-Nasen-Schutz begaben sie sich in das Quarantäne-Stockwerk des kranken Präsidenten.

Bis spät in die Nacht wogen die drei Männer alle Möglichkeiten für das weitere Vorgehen ab - und formulierten bereits die schriftliche Erklärung aus, die Biden letztlich am Folgetag auf X posten sollte. Eine Fernsehansprache, die in solchen Fällen üblich wäre, schloss er aus - mit seiner Covid-Erkrankung und der heiseren Stimme wollte er nicht erneut in der Öffentlichkeit fragil wirken.