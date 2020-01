Jetzt greift Trumps einst engster Verbündeter ihn direkt an

Vor ein paar Monaten, im September 2019, hatte ihn Trump mehr als unsanft und - zumindest für die Öffentlichkeit - völlig überraschend aus dem Amt befördert. Jetzt aber kehrt John Bolton an die Öffentlichkeit zurück, um sich an Trump zu rächen. Mitten im Amtsenthebungs-Verfahren gegen den Präsidenten liefert der ehemals engste außenpolitische Vertraute Trumps massiv belastendes Material in der Ukraine Affäre. In dem Moment also, in dem die Verteidiger-Mannschaft des Präsidenten zum großen Gegenangriff übergeht, tauchen diese neuen massiven Vorwürfe auf.

New York Times berichtet

Ein Dokument John Boltons ist jetzt bekannt geworden, das die Vorwürfe gegen den Präsidenten zu untermauern scheint. Wie die „ New York Times“ am Sonntage berichtet, sagte Trump Bolton im August, dass er die Militärhilfe für die Ukraine zurückhalten wolle, bis Kiew bei Ermittlungen gegen Demokraten helfe. Genauer gesagt, bis die ukrainische Regierung belastendes Material gegen Hunter Biden und dessen Job bei einem Oligarchen in der Ukraine liefere, Hunter Biden ist der Sohn von Ex-Vizepräsident Joe Biden, Trumps lange gefährlichster Herausforderer im Rennen um die US-Präsidentschaft im November 2020.

Trump reagiert nervös

Trump hat die neuen Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. Er habe seinem Ex-Sicherheitsberater John Bolton nie gesagt, dass Militärhilfe für die Ukraine an Ermittlungen gegen Demokraten wie etwa Ex-Vizepräsident Joe Biden geknüpft gewesen sei, twitterte Trump am Sonntagabend. „Wenn John Bolton das gesagt hat, dann nur, um ein Buch zu verkaufen.“