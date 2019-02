Jeremy Corbyn, der Inspektor Columbo der britischen Politik

Lange konnte er zurückgelehnt zusehen, wie sich sein politischer Gegner, die Tories, in der Frage des EU-Austritts selbst zerfleischten. Jetzt gerät Jeremy Corbyn selbst in die Krise. Neun Abgeordnete hatten sich im Laufe der vergangenen Woche von seiner Labour-Partei losgesagt – und ihre Abgänge jeweils mit herber Kritik an Corbyn höchstpersönlich gewürzt. Linienlos, ein Wahltaktiker, ein Antisemit – so lautete die Kritik. Dabei hatte es bereits so ausgesehen, als würde der deklarierte Linke der nächste Premierminister Großbritanniens werden.

Als Corbyn im September 2015 den Parteivorsitz übernahm, lag Labour am Boden. Bei den Wahlen im Mai 2015 hatten die Arbeiterpartei eine massive Niederlage gegen die Tories unter David Cameron eingefahren. Mit Ed Miliband hatten die linken einen Zentrumsmann ins Rennen geschickt, der schon unter Tony Blair und Gordon Brown in der Regierung gesessen hatte – und wurden bitter abgestraft. Corbyn gewann die parteiinternen Wahlen mit knapp 60 Prozent der Stimmen. Seine Wahl markierte einen Schwenk zurück zu alten Werten der Sozialdemokratie. Keine Rede war mehr von einem Dritten Weg, wie in Blair vorgegeben hatte, der Marktwirtschaft und Sozialstaat kombiniere wolte.