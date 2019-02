Brexit: Labour-Chef Corbyn für zweites Referendum

Die britische Premierministerin Theresa May droht die Kontrolle über die Ereignisse zu verlieren, sofern sie diese je hatte. Heute steht eine Erklärung im britischen Parlament an. May steht unter massivem Druck ihrer eigenen Partei, den EU-Austritt zu verschieben, falls das Brexit-Abkommen nicht bis Mitte März unter Dach und Fach ist.

Mehrere britische Medien berichteten unter Berufung auf Regierungskreise, May könne selbst eine Verlängerung der Austrittsfrist ins Spiel bringen, für den Fall, dass sie mit ihrem Deal erneut scheitert. Noch am Montag hatte May eine Verschiebung des Brexits abgelehnt.