Verschieben – das Zauberwort im Brexit-Chaos

Die Frage allerdings bleibt: verlängern, wie lange? Britischen Medien zufolge soll eine zusätzliche Frist von zwei Monaten herausgeschlagen werden. Selbst eine Verlängerung bis 1. Juli wäre kein Problem.

Der britische Guardian meldete gar, die EU prüfe die Möglichkeit einer Verlängerung bis Ende kommenden Jahres. In der EU-Kommission wies man dies gestern auf KURIER-Anfrage als „reine Spekulation zurück“. Nach wie vor gehe man davon aus, dass das Vereinigte Königreich am 29. März die Union verlassen werde.

Eine Verlängerung der britischen EU-Mitgliedschaft um fast zwei Jahre aber hätte für London zweifellos Vorteile: Großbritannien könnte weiter in der EU mitentscheiden und schon jetzt damit beginnen, die zukünftigen Beziehungen zur EU zu verhandeln. So könnte möglicherweise vermieden werden, dass der in London so bekämpfte Backstopp (Notfallklausel zur Nordirlandgrenze) je in Kraft tritt.

Zahlen muss Großbritannien sowieso – auch bei einem harten Brexit pocht die EU auf die bestehenden Verträge. Allein heuer muss das Vereinigte Königreich nach April noch sieben Milliarden Euro ins EU-Budget überweisen. 2020 sind es weitere 45 Milliarden.

Der Schönheitsfehler bei einer Verlängerung über den 1. Juli hinaus bleiben die Wahlen zum EU-Parlament. Gewählt wird zwar schon Ende Mai. Aber selbst wenn britische Abgeordnete nicht mehr am Urnengang teilnehmen, tritt das neue Parlament erst am 2. Juli zusammen. Und bis dahin gelten noch die Regeln des alten Parlaments.