May will harten Brexit ausschließen: Rebellion im Kabinett droht

Die britische Premierministerin Theresa May will Medienberichten zufolge einen EU-Ausstieg am 29. März ohne Abkommen offiziell ausschließen und die Weg für einen Brexit-Aufschub frei machen. Damit wolle sie das Heft des Handelns gegen Widerstände im Parlament und in der eigenen Regierung in der Hand behalten, berichteten die Zeitungen "The Sun" und " Daily Mail" am Dienstag.

May wolle die Pläne zunächst dem Kabinett vorlegen und dann den Abgeordneten in einer Erklärung im Parlament am Mittag erläutern. Hintergrund des Vorgehens von May ist der " Daily Mail" zufolge, dass bis zu 15 Kabinettsmitglieder mit Rücktritt gedroht hätten. Drei bekannten sich öffentlich dazu, im Notfall parteiübergreifend im Parlament gegen May zu stimmen, um einen No-Deal-Brexit abzuwenden: Industrie-Staatssekretär Richard Harrington, Margot James (Digitales) und Claire Perry (Energie).

Auch Arbeitsministerin Amber Rudd, Wirtschaftsminister Greg Clark und Justizminister David Gauke gingen bereits öffentlich auf Konfrontationskurs zu May. Sie wollten einen "desaströsen" ungeregelten EU-Austritt verhindern, teilte das Trio mit. Mays Büro wollte sich nicht dazu äußern. Ihr Kabinettschef David Lidington wich in der BBC einer Antwort aus, ob May auf einen Aufschub zusteuere. Er könne den Beratungen des Kabinetts nicht vorgreifen.