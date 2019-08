Jeder gegen jeden, alle gegen Joe Biden

Sperrfeuer gegen Biden

Am deutlichsten bekam das der in Umfragen mit Werten um die 35 Prozent klar vorne liegende Joe Biden zu spüren. Nach einem verkorksten Auftritt bei der Premiere im Juni in Miami, als ihn die kalifornische Senatorin Kamala Harris mit Rassismus-Vorwürfen aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, stand der Ex-Vizepräsident von Barack Obama am Mittwoch in Detroit unter Zugzwang. Der 76-Jährige überlebte das aus allen Richtungen kommende Sperrfeuer zwar, aber er dominierte nie.

Mit Blick auf 2020 warnte er fälschlicherweise vor „acht weiteren Jahren mit Trump“. Dass seine Konkurrenten, allen voran Kamala Harris und Cory Booker, von Gesundheitspolitik, Strafrecht, Einwanderung, Klimaschutz bis Rassismus de facto Bidens politische Lebensleistung infrage stellten, gab einen Vorgeschmack auf die Härte der weiteren Auseinandersetzung.

In der DefensiveDie größten Probleme hatte der Senior, wenn er in einer nach links gerückten Demokratischen Partei sein politisches Tun als Sozius von Barack Obama rechtfertigen sollte und dabei zwischen Distanzierung und Ich-stehe-dazu lavierte. Als etwa zur Sprache kam, dass unter Obama fast 800.000 illegale Einwanderer deportiert wurden (ein Reiz-Thema, bedingt durch Trumps Abschottungspolitik gegen Latinos), flüchtete sich Biden in die schale Ausrede, er sei Vizepräsident gewesen.