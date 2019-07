Alle gegen Trump: Wie links darf der Demokraten-Kandidat sein?

Deren Mantra war klar: Wer (wie Sanders und Warren) Revolution predigt, illegale Grenzübertritte entkriminalisieren, Flüchtlingen kostenlose Krankenversicherung gewähren, Studenten großzügig Kreditschulden stunden und dem Klimawandel mit einem radikalen „New Green Deal“ beikommen will, der treibt unabhängige und unentschlossene Wähler geradezu in die Arme Trumps. Wer einer staatlich-gesetzlichen Krankenkasse („Medicare for All“) das Wort redet und damit in Millionen mehr oder weniger zufriedenen Privat-Versicherten Existenz- und Bürokratieängste weckt, der verlängert Trumps Mietvertrag im Weißen Haus um weitere vier Jahre. Was die nach wie vor ungelöste Kern-Frage der Demokraten für die Zeit bis zur Wahl in 15 Monaten wieder ins Rampenlicht schiebt: Wie links darf man sein, um den Populisten Trump verdrängen zu können?

Das Duo Sanders/ Warren parierte die Angriffe mit verteilten Rollen. Während Sanders seinen Sozialisten-Status stolz wie ein Emblem am Revers trägt, gibt sich Warren als Verfechterin eines „regelbasierten Kapitalismus“. In der Sache passt kaum ein Blatt zwischen die beiden Senatoren, die in Umfragen zurzeit gemeinsam auf 30 Prozent Zustimmung kommen. Die Unterschiede sind stilistischer Natur.