J.D. Vance gibt zu: Migranten essen in Ohio doch keine Hunde

Obwohl es sich bei den rund 15.000 Haitianern in Springfield nicht um Illegale handelt, sondern um rechtmäßig mit einem speziellen Schutz-Visa-Status in den USA lebende Menschen.

Vance behauptete zwar erneut kurz, dass es einzelne Bürger-Berichte aus erster Hand gebe, die den Vorwurf des Tier-Verzehrs bestätigten. Als Bash energisch wiederholte, dass die lokale Polizei in Springfield, die Polizei im Landkreis, der City-Manager und Ohios Gouverneur Mike DeWine, ein Republikaner, die Vorwürfe als komplett unwahr bezeichnet hatten, ließ Vance davon ab und verlegte sich auf ein Argument der Strickart Der-Zweck-heiligt-die-Mittel.

Soll heißen: Ohne die erfundene Zuspitzung würde das wichtigste Anliegen Trumps, die Probleme rund um die illegale Einwanderung zur Priorität zu machen, untergehen.

Schon 33 Bombendrohungen in Springfield

Demokraten in Washington reagierten mit Fassungslosigkeit auf diese Chuzpe. Der ernste Hintergrund: Seit einer Woche haben Schulen, Kindergärten und die einzige Universität in Springfield mittlerweile 33 Bombendrohungen erhalten. Mehrfach mussten Lehreinrichtungen geräumt werden, immer hieß es bisher am Ende falscher Alarm.