Japans Regierungskoalition siegt bei Wahlen klar

Bei den Parlamentswahlen in Japan hat die Regierungskoalition laut Prognosen trotz Verlusten eine Mehrheit erzielt. Die Liberaldemokratische Partei LDP und ihr Juniorpartner Komeito kämen auf 239 bis 288 der 465 Sitze im Unterhaus, meldete der öffentlich-rechtliche Sender NHK am Sonntag. Bisher verfügte die Koalition über 305 Sitze.Die LDP ist seit den 50er Jahren fast ununterbrochen an der Macht, Umfragen sagten zuletzt aber Einbußen für die Partei wegen der Unzufriedenheit mit der Corona-Politik voraus.Anfang Oktober war der frühere Außenminister Fumio Kishida von der LDP nach dem Rückzug von Yoshihide Suga