Abes langer Schatten

Und überraschte: „Es gibt kein Wachstum ohne Umverteilung“, sagte er und forderte eine Abkehr von dem, was sein Vor-Vorgänger als „Abenomics“ geprägt hatte: Mit billigem Geld, schuldenfinanzierten Konjunkturspritzen und dem Versprechen von Strukturreformen wollte er Japan aus der jahrzehntelangen Deflation und Stagnation führen – und schaffte das durchaus. Selbst nach seinem Rücktritt hat Abe noch viel Macht in seiner Partei. Wie schwierig es ist, von seinem Kurs abzugehen, zeigt der Ausflug Kishidas in – für japanische Verhältnisse – sozialdemokratische Gefilde: Kishida, der einen „neuen Kapitalismus“ forderte, sorgte damit an der Börse in Tokio für die längste Abwärtssträhne des Nikkei-Index 1 seit 2009, geriet unter starke Kritik seitens der Wirtschaftstreibenden.