Gleichzeitig sollen Eltern mit Kindern in den Klassen eins bis drei der Volksschule berechtigt sein, Stunden auf Kosten ihres Gehaltes reduzieren zu können, um jeden Tag früher nach Hause zu gehen.

Um eine Bevölkerung stabil halten zu können, bräuchte man jedoch eine Rate von 2.1 Kindern pro Frau. Die Stadtverwaltung erhofft sich mit einem Anreiz von mehr Freizeit in Form von drei freien Tagen, vor allem junge Paare zur Familienplanung zu ermutigen.

Bereits seit 16 Jahren kämpft Japan mit einer stetig sinkenden Geburtenrate . Laut einem Bericht von Juni erreichte die Inselnation im Pazifik letztes Jahr ihr größtes Tief: nur 727.277 Geburten bei einer Population von knapp 124 Millionen Mensche n. Mittlerweile ist Japans Geburtenrate - sprich wie viele Kinder eine Frau in ihrem Leben bekommt - von 1.26 auf 1.2 gesunken.

Karriere oder Familie? Maßnahme in Tokio

Nach wie vor werden Frauen immer wieder vor die Wahl zwischen Karriere und Familie gestellt. Mit den neuen Maßnahmen möchte Tokios Stadtverwaltung Frauen die Möglichkeit bieten, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Tokios Gouverneurin Yuriko Koike nannte das als großes Anliegen auf einer Stadtversammlung vor kurzem: „Wir werden unsere Arbeitsweise weiterhin flexibel gestalten, damit niemand seine Karriere wegen Lebensereignisse wie Geburten oder der Betreuung von Kindern aufgeben muss.“

Denn nicht nur die sinkende Geburtenrate, sondern auch die vorausgehende Situation von Frauen in Japans Arbeitswelt ist für Koike problematisch. „Die Stärkung der Frauen, ein Ziel, das weit hinter dem Rest der Welt zurückgeblieben ist, ist ein langjähriges Thema in unserem Land“, sagte Koike laut Japan Times. Laut Weltbank lag die Erwerbsbeteiligung in Japan im Vorjahr bei nur 55 Prozent für Frauen und 72 Prozent für Männer.