Kürzer arbeiten bei gleichem Lohn: Kann das wirklich funktionieren?

Keine Kaffeepausen

Geschafft hat man das, indem viele Firmen auf weniger Meetings, kürzere Kaffeepausen und gelegentlich auch eine eingesparte Mittagspause setzten. Laut einer Studie vom isländischen Verband „Association for Sustainability and Democracy“ (ALDA) und dem britischen „The Autonomy Institute“ führte das nicht nur zu weniger Stress und mehr Zufriedenheit, sondern auch zu mehr Geschlechtergleichheit.

Die Arbeitsleistung blieb laut der Studie dadurch aber gleich. Die Isländer schaffen in 36 Stunden, was sie zuvor in 40 erledigten. „Mitarbeiter haben ihre Kaffeepausen und Mittagspausen gestrichen, sie mussten überdenken, wie die Arbeit geplant wird, welche Sitzungen kürzer sein könnten, welche online abgehalten werden können oder welche Entscheidungen stattdessen per E-Mail getroffen werden können“, sagt María Hjálmtýsdóttir, eine Aktivistin und Lehrerin aus Island.

Speziell für Frauen führte das Modell dazu, dass sie von Teilzeit auf Vollzeit aufstocken konnten – bei gleicher Arbeitszeit. „Und Vollzeitarbeitsplätze sind mit besserer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen für die gleichen Arbeitszeiten verbunden“, sagt sie.

Viele Männer gaben in der Studie auch an, davon zu profitieren, weil sie nicht mehr bis spät in die Nacht im Büro festsäßen – und endlich genauso viel Zeit mit Familie und Kindern verbringen wie ihre Frauen.