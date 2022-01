Ivan Krastev: "Die EU kann sich nicht länger durchmogeln"

Wie muss sich die EU verändern?

Die EU hat schwierige Fragen stets nach dem Motto behandelt: Entweder man stellt sie auf eine andere Weise oder gleich gar nicht, wenn man erkannt hat, dass die Antwort zu heikel ist. Jetzt aber stellen nicht mehr wir die Fragen. Die Fragen drängen sich uns auf, sie werden uns gestellt. Die Frage von Lockdowns etwa, ein schwerwiegender Eingriff. Trotzdem muss man rasch darüber entscheiden. Die EU kann sich in vielen Fragen nicht mehr durchmogeln. Wir werden 2022 noch öfter vor grundlegenden Entscheidungen stehen, in denen wir uns aber nicht so einfach zwischen gut und böse entscheiden können, sondern zwischen zwei Dingen, die uns beide sehr wichtig sind.

Welche Fragen etwa?

Deutschlands Grüne wollen sich hart gegenüber Russland zeigen, weil die Putin-Regierung ihrer Ansicht nach grundlegende Prinzipien der Menschenrechte verletzt. Gleichzeitig aber ist die ganze grüne Wende nicht möglich, ohne Nord Stream 2, die russisch-deutsche Gaspipeline. Mit der aber wird Putins Einfluss auf Europa einzementiert. Hohe Energiepreise, die die Folge eines Stopps von Nord Stream 2 wären, würden Deutschlands grüne Wende unmöglich machen.

Hat die Pandemie die EU also stärker gespalten?

Auf einer persönlichen Ebene der Betroffenheit, also Krankheit, Jobverlust etc., steht Osteuropa viel schlechter da als Westeuropa. Die Mehrheit war also betroffen. In Westeuropa sind etwa 70 Prozent der Menschen in ihrem persönlichen Leben von der Pandemie gar nicht betroffen. Trotzdem ist die Impfrate in Osteuropa viel niedriger, und das ist nicht wegen des Fehlens von Impfstoff.

Im ehemals kommunistischen Osteuropa gab es eine Tradition der vorgeschriebenen Impfungen, es gibt daher nicht diese historische Impfskepsis wie in Deutschland, oder Österreich. Die Gründe für die niedrige Impfrate liegen anderswo: Die Länder, die als erstes hart getroffen wurden, wie Spanien, Portugal, Italien, haben eine hohe Impfquote. Der Schock dieser ersten Welle steckte tief. Osteuropa wurden damals nicht sofort so hart getroffen.

In Osteuropa gibt es ein tief sitzendes Misstrauen gegen Regierungen und öffentliche Institutionen. Es ist also schwieriger, eine Botschaft auszuschicken, wie jene, dass die Menschen impfen gehen sollen. Es gibt auch eine völlig andere Zusammensetzung des medizinischen Personals. Durch die Massenabwanderung medizinischer Fachkräfte nach Westeuropa ist das verbleibende medizinische Personal viel älter und daher viel skeptischer gegen die neuen Arten von Impfungen.