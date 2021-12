Die trügerische Morgenröte der Sozialdemokratie über Europa

In Deutschland sei es schlicht an der Zeit für einen Wechsel gewesen. „Es war ja nicht so, dass die SPD gewonnen hätte, die Union hat verloren.“ In der Tat fuhr Scholz für seine Partei das drittschlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit ein. In Frankreich, wo 2022 gewählt wird, ist die Linke aktuell extrem schwach, in Großbritannien trotz der Probleme von Premier Johnson außer Tritt.

„Renationalisierung“

Europaweit haben die Sozialdemokratien seit den 1990er-Jahren massiv an Zuspruch verloren – selbst dort, wie sie derzeit am Ruder sind, wie etwa in Spanien. Dort konnte die PSOE 1989 unter Felipe Gonzalez noch die absolute Mehrheit holen, 30 Jahre später schaffte es Pedro Sanchez gerade auf 28 Prozent. Ähnlich drastisch fällt freilich auch der Niedergang der christlich-sozialen Parteien aus.

Ein fundamentales Problem der Sozialdemokraten ortet Anton Pelinka im „Fehlen einer transnationalen Strategie“, früher ein Markenkern der Roten. „Die „Sozialistische Internationale gibt es ja nicht einmal mehr auf dem Papier“, sagt der Politologe. Stattdessen sei generell eine „Renationalisierung“ eingetreten – wobei die Corona-Pandemie eigentlich das Gegenteil erfordern würde: „Das Virus macht ja nicht halt vor den Grenzen.“