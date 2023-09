Italienischer Urlaubsort Portofino bennent Straße nach Berlusconi

Warum für Berlusconi eine Ausnahme gemacht wurde

In Berlusconis Fall wurde in Portofino eine Ausnahme gemacht, weil der Politiker und TV-Unternehmer als Person angesehen wird, die "der Nation besonders gedient hat", wie italienische Medien berichteten. Am 14. Oktober ist eine Zeremonie im Beisein von Berlusconis Sohn Pier Silvio geplant, bei der die Straße zu Ehren des Großunternehmers eingeweiht wird, erklärte der Bürgermeister von Portofino, Matteo Viacava.