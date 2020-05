Die Chancen des Cavaliere

Berlusconi habe in der Bevölkerung stark an Vertrauen eingebüßt. Selbst in seiner eigenen Partei seien ehemalige Verbündete am Absprung. Eine Gruppe von Parlamentariern unter der Führung von Ex-Außenminister Franco Frattini wolle die Partei verlassen und am Sonntag ihre neue Gruppierung vorstellen. „Viele seiner Vertrauten sind nicht mehr bereit, seine Strategie mitzutragen. Hinzu kommt, dass Berlusconi nicht fix mit der Lega Nord als Partner rechnen kann“, so Orsina.

„Er setzt alles daran, das Szenario von 2006 zu wiederholen, als Ex-Premier Romano Prodi gewann, aufgrund einer knappen Mehrheit im Parlament allerdings nur kurz regieren konnte. Berlusconi hofft auf eine schwache, instabile linke Regierung und darauf, sie zu stürzen – der Ruin für Italien“, prognostiziert Benvenuto.

Europa reagierte angesichts einer neuerlichen Rückkehr Berlusconis mit Aufregung. Die Börsen legten eine Talfahrt hin. EU-Regierungschefs versuchten Premier Mario Monti beim EU-Gipfel in Brüssel zum Bleiben zu überreden.