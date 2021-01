Italiens Regierung steckt wieder fest in politischen Spielchen

Die von Matteo Renzi, Vorsitzender der Partei Italia Viva (IV), vor knapp einer Woche losgetretene Regierungskrise geht in die zweite Runde. Am Montagabend hatte Premier Giuseppe Conte die Vertrauensfrage im Abgeordnetenhaus gewonnen. Gestern stellte er sich dem Senat und auch dort schaffte der Regierungschef die erwartete knappe, Mehrheit, die ihm zumindest vorerst das politische Überleben sichert.

"Sehr schwere Stunde"

In seinen zwei Ansprachen vor den Kammern hob Conte mit harschen Worten die Verantwortungslosigkeit jener hervor, die diese Krise losgetreten hatten, nannte aber Matteo Renzi nie beim Namen. Italien befinde sind in einer sehr „schweren Stunde“, mahnte Conte, deswegen appelliere er „an alle willigen Kräfte“ im Parlament, die zum Wohle des Landes arbeiten wollen und sich nicht von „persönlichen Egoismen verleiten lassen“. Den Appell richtete er explizit an die „liberalen, christdemokratischen und sozialistischen Kräfte, die eine europäische und reformatorische Sicht vertreten“.

"Kuhhandel"

Um der Kritik des „Kuhhandels“, wie ihn die Opposition bezeichnet, vorwegzugreifen, fügte Conte am Ende seiner Rede hinzu, die Zahlen im Parlament seien natürlich wichtig „die Qualität des politischen Projekts ist aber noch wichtiger“, um ein seriöses Regierungsprogramm zu entwerfen.