Vor Olympia: "Italien ohne Hymne und Fahne wäre ein Desaster"

Fünf Minuten und ein guter Wille

"Das IOC hat kein Recht sich in Regierungsangelegenheiten einzumischen. Aber behalten sie im Hinterkopf, dass die Unabhängigkeit der Olympischen Komitees heilig ist", erklärte Samaranch Jr. in dem Interview. Zwar herrsche in der Regierung gerade eine Krise, aber die Zeit für Aufschübe sei vorbei. Am Mittwoch hatte sich die Kleinpartei Italia Viva im Streit um EU-Hilfsgelder aus der Koalition verabschiedet und die Regierung in eine Krise stürzen lassen.

Die Lösung für das Olympia-Problem Italiens liege in der Verwaltung und sei auch unkompliziert. "Fünf Minuten und guter Wille reichen", sagte der 61-Jährige.